تسجيل 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة سجلت أمس، 21 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى 326 حالة من بينهم 23 حالة وفاة، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأضاف انه تم إصدار قرار بإنتظام كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة وذلك إعتبارًاَ من الثلاثاء ١يوليو ٢٠٢٠ على أن يستثنى من هذا القرار الفئات التالية والتي يتم منحها إجازة استثنائية لحين صدور قرار آخر وهم المصابين بالأمراض المزمنة وفقاََ لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، السيدات الحوامل أو اللاتي يرعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم، المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة.

وقال إنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يومًا؛ لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

واضاف انه تم تعافى 151 مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 425 مواطن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الإلتزام سواء بالمنشآت العامة او الخاصة ومناطق التجمعات.