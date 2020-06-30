مستشار الأمين العام للدول العربية: «30 يونيو» ثورة شعبية عبرت عن إرادة المصريين

قال اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إن نحو 33 مليون مواطن من الشعب المصري خرج إلى الشوارع في 30 يونيو؛ اعتراضًا منهم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «قلب مصر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعبية عبرت عن إرادة المصريين، متابعًا أن «كل الأمور في الدولة كانت في حالة غير طبيعية ويرثى لها».

وأكد أن القوات المسلحة لم تتحرك إلا بعد تظاهرات 30 يونيو عندما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع مهلة لمدة أسبوع للقيادة السياسية الإخوانية لحل الأوضاع وتلبية مطالب الشعب، مستطردًا: «لا أحد يستطيع أن يشكك في هذا الكم من الأعداد التي نزلت للتظاهر في شوارع محافظات مصر في 30 يونيو، والإعلام الأجنبي نقل هذه الأحداث».

وذكر مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الشعب التفويض لمواجهة الإرهاب؛ حتى يثبت للعالم كله أن الشعب هو من طلب بتحرك القيادة العسكرية.

وتحل اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.