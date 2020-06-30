قاضٍ أمريكى يلوح بنقل محاكمة قتلة فلويد خارج مقاطعة هينيبين

لوح قاضٍ فى ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس الأول، بنقل محاكمة الضباط الأربعة المتهمين المتورطين فى قضية مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصل الإفريقى جورج فلويد، إذا لم يتوقف المسئولون الحكوميون والمحامون عن الحديث عن القضية على الملأ.

ولم يصل قاضى محكمة مقاطعة هينيبين بيتر كاهيل، إلى حد إصدار أمر لإلزام المحامين بالصمت حول القضية، لكنه قال إن هذا الأمر من المرجح أن يحدث إذا استمرت التصريحات العلنية، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأضاف أن مثل هذا الأمر سيجعله يوافق على طلب تغيير مكان المحاكمة بمجرد تقديمه.

وتابع كاهيل: «المحكمة لن تكون مرتاحة عن سماعها للقضية من ثلاثة جوانب: وسائل الإعلام، والأدلة، والمتهمين».

وتعتبر هذه هى ثانى جلسة استماع قبل المحاكمة للضباط المتهمين بقتل فلويد.

وطالب القاضى كاهيل نائب المدعى العام فى مينيسوتا، ماثيو فرانك، باستخدام سلطته لإسكات المسئولين الحكومين، محذرا من أن الاستمرار فى مناقشة هذه القضية علانية. وتابع أنه للالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من المحتمل «سحب (المحاكمات) خارج مقاطعة هينيبين».

وفى الجلسة التالية للمحاكمة المقرر عقدها فى 11 سبتمبر المقبل، سيقرر كاهيل ما إذا كان الضباط الأربعة سيحاكمون معا أم بشكل منفصل.

وطرد ديريك تشوفين (44 عاما) من قوة شرطة منيابوليس واتهمته السلطات القضائية بالقتل من الدرجة الثانية بعد تصويره فى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو جاثم على رقبة فلويد لما يقرب من 9 دقائق. ووجه الادعاء اتهامات جديدة بحق 4 من أفراد شرطة منيابوليس السابقين الضالعين فى مقتل فلويد.

فيما مثل 3 ضباط اتهموا بالاشتراك والتواطؤ فى قتل فلويد أمام المحكمة للمرة الأولى وتحددت كفالة بقيمة مليون دولار للإفراج عنهم لكن سيجرى خفضها إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط محددة، تتضمن التخلى عن أى أسلحة شخصية.