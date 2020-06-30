مراسل بي إن: صلاح نفذ وعده لي بعد وساطة أبو تريكة رغم الهزيمة الثقيلة

كشف أشرف بن عياد، مراسل قنوات بي إن سبورت عن تفاصيل الواقعة التي جمعته بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي العام الماضي.

وأوضح بن عياد أنه من هواة تجميع القمصان الأصلية لكبار لاعبي العالم، حيث أوضح أنه يحرص على جمع القمصان التي يخوض بها اللاعبين المباريات.

وأشار بن عياد إلى أنه سبق له وأن حصل على قميص يوسف النصيري، مهاجم المغرب بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم، وكذا المهدي بن عطية، لاعب يوفنتوس السابق بعد الفوز على برشلونة الإسباني، بجانب قميص محمد صلاح، بعد هزيمة ليفربول أمام برشلونة بثلاثية نظيفة.

وقال بن عياد في تصريحاته لقناة بي إن سبورت :"قميص محمد صلاح له قصة معي، فعندما أسفرت القرعة عن مواجهة بين ليفربول وبرشلونة، تحدثت مع محمد أبو تريكه، وهو توسط لي مع صلاح".

وأضاف :"جاء محمد صلاح إلى ملعب كامب نو واستقبلته هناك، وبعد نهاية المباراة كان ليفربول قد خسر بثلاثية نظيفة، ولكن أنا لدي أصدقاء في فريق ليفربول ودخلوا لغرفة خلع الملابس وتحدثوا معه، ليرد عليهم قائلًا (صحيح، أنا وعدت أشرف، لذلك سأمنحه ذلك القميص)".

يُذكر أن ليفربول كان قد فاز في لقاء الإياب على برشلونة برباعية نظيفة، ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم يُتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.