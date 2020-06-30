فيروس كورونا يجبر بريطانيا على فرض عزل كامل على منطقة ليستر

أعلنت السلطات المحلية في بريطانيا، ولأول مرة، فرض عزل كامل على منطقة "ليستر" وسط البلاد، على خلفية إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع لافت في الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك -حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإليكتروني اليوم الثلاثاء- إن "بلاده ستجري قريبا تغييرات قانونية لفرض العزل العام على ليستر، بعد رصد هذا التفشي الكبير والمفاجئ في المدينة"، موضحا أن الحكومة "ستطرح تغييرا قانونيا قريبا جدا، خلال اليومين المقبلين، لأن بعض الإجراءات التي اتخذت في ليستر تتطلب دعما قانونيا".

وتعد "ليستر" أول منطقة في المملكة المتحدة يجري فرض إجراءات عزل عام محلي عليها، بعد أن بدأت الحكومة البريطانية بتخفيف إجراءات العزل في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.