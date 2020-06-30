أبوظبي تقدم حلا لاستكمال دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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تقدمت إمارة أبو ظبي بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لاستضافة ما تبقى من مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووفقًا لموقع «فوت أفريك» فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي ستبت في ذلك الطلب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.

وتشير التقارير إلى أن كلا البطولتين من المحتمل أن يتم استئنافهما في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن نهائي دوري أبطال إفريقيا من المقرر أن يقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، فيما يقام نهائي الكونفدرالية في المغرب.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عقب مرحلة ربع النهائي بسبب تفشي فيروس كورونا.