تحقيق في المكسيك يكشف أدلة بشأن اختفاء 43 طالبا عام 2014

ذكر المدعي العام في المكسيك جيرتز مانيرو، اليوم الثلاثاء، أن محققين مكسيكيين توصلوا إلى رفات بشرية ربما تخص واحد أو أكثر من بين 43 طالبا اختفوا في جنوب البلاد عام 2014.

وأضاف أنه تمت مطالبة أحد القضاء بإصدار مذكرات اعتقال بحق 46 مسؤولا حاليا أو سابقا في ولاية جويريرو بتهمة الإخفاء القسري والجريمة المنظمة.

وذكر مانيرو، أنه تم إرسال الرفات إلى جامعة إينزبروك لتحليلها، مضيفا أنه يتوقع الحصول على نتائج خلال الأسبوع الجاري.

وذكر مكتب المدعي العام أمس الاثنين أنه تم احتجاز شخص يشتبه أنه أحد زعماء المنظمة الإجرامية "جويريروس يونيدوس"، وهو متهم بالضلوع في اختفاء الطلاب.

وكان الطلاب المفقودين يدرسون في كلية لتدريب المعلمين في مدينة أيوتزينابا، ولكنهم اختفوا في مدينة إيجوالا أثناء سفرهم على متن حافلات كانوا قد سرقوها في سبتمبر عام 2014.

وكانت الشرطة تلاحق الطلاب، ويزعم أنها قامت بتسليمهم إلى منظمة "جويريروس يونيدوس" لأسباب غير معلومة.