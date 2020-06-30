 شيخ الأزهر: اتفقت مع أخي بابا الفاتيكان مواصلة نداءنا لتخفيف معاناة متضرري كورونا - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر: اتفقت مع أخي بابا الفاتيكان مواصلة نداءنا لتخفيف معاناة متضرري كورونا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد بدراوي:
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:19 م

ناقش فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في اتصال هاتفي الثلاثاء، الجهود المشتركة لدعم السلام العالمي ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية، واتفقا على مواصلة نداءات التضامن العالمي من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا، والتضرع إلى الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين.

وقال شيخ الأزهر، في تدوينة على صفحته الشخصية الرسمية على موقعيّ فيسبوك وتويتر: «سعدت اليوم باتصال مع أخي البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تناولنا الجهود المشتركة لدعم السلام العالمي ووقف الحروب وترسيخ الأخوة الإنسانية واتفقنا على مواصلة نداءات التضامن العالمي من أجل تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا ودعونا الله أن يكشف برحمته هذه الجائحة عن العالمين».

وكان الإمام الأكبر قد وقع مع البابا فرنسيس في أبوظبي في 4 فبراير 2019 «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب بجانب التصدي للتطرف وسلبياته، وذلك في حدث تاريخي حضره أكثر من 400 شخصية بارزة من علماء الدين وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

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