قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنه تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات جبارة لتوفير الأدوية اللازمة لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا أي مشاكل فى الأدوية الخاصة بفيروس كورونا، ولكن ما يتردد عن وجود نقص في الأدوية هو بمثابة "نقص كاذب".

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المواطن المصري لا بد أن يكون لديه شىء من الوعي خاصة مع الهجوم غير المبرر على تخزين الأدوية الخاصة بتقوية المناعة خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا: "ليس لدينا نقص فى أدوية فيروس كورونا".

وتابع: "لدينا 100 مليون متخصص في التوعية لفيروس كورونا عبر السوشيال ميديا وهذا منافي تمامًا للمباديء الرئيسية لأي دولة فى العالم"، منوهًا بأنه تم مخاطبة الجهات المختصة لمعاقبة كل من يكتب اسم دواء على صفحتهن على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يعرض المواطنين للضرر من خلال تخزينهم للأدوية.

وطالب بإصدار بيان من اللجنة المختصة لعلاج فيروس كورونا وعمل توعية لمقدمي الخدمة الصحية، معربًا عن استيائه لتخزين أدوية فيروس كورونا بهذا الشكل الذي يحدث فى مصر قائلًا: "لا يوجد دولة فى العالم تقوم بتخزين استراتيجي بهذا الشكل"، مشددًا على أن مصر تبذل مجهودات كبيرة للحفاظ على المخذون الاستراتيجي لأدوية فيروس كورونا رغم عدم وجود نقص فى أدوية كورونا في مصر.

