تشيلسي يتسبب في تأجيل تسلم ليفربول كأس البريميرليج

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تسبب تشيلسي في تأجيل تسليم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وذلك بعد تأهله للدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو» فإنه تقرر تأجيل تسليم الكأس لليفربول لأسبوع آخر بعد تأجيل موعد مواجهته ضد تشيلسي.

وكان من المقرر أن يتسلم ليفربول كأس الدوري في الجولة قبل الأخيرة حينما يستضيف تشيلسي في ملعبه أنفيلد في الـ18 من شهر يوليو المقبل.

لكن بعدما تأهل تشيلسي لنصف نهائي كأس الاتحاد فهو سيلاقي مانشستر يونايتد في اليوم ذاته في ملعب ويمبلي.

ويختتم ليفربول مباريات موسمه بملاقاة نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك في الـ26 من شهر يوليو المقبل.

وكان ليفربول توج بالدوري الإنجليزي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 من المسابقة.