وزير خارجية فنلندا يؤكد موقف بلاده القائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، موقف بلاده الثابت والقائم على احترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واحترام القانون الدولي والوقوف ضد أي انتهاك يمس بالأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح وزير خارجية فنلندا -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء عند لقائه مع سفير دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق تيسير العجوري في العاصمة هلسنكي- أن بلاده تعمل مع دول الشمال والدول الأخرى متجانسة الموقف داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد حال إعلان حكومة إسرائيل البدء بإجراءات الضم.

وأكد أن بلاده ودول الشمال تؤيد أيضا إعادة إطلاق مفاوضات السلام الجادة التي تقوم على المرجعيات الشرعية الدولية والقرارات الأوروبية والقانون الدولي التي تفضي الى الوصول إلى تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، موضحا أن بلاده ملتزمة بسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

بدوره، طالب سفير فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق، وزير الخارجية الفنلندي بأن تبادر بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين وأن تقف بشكل حازم وواضح ضد الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بخصوص إعلان ضم الضفة الغربية وصفقة القرن الأمريكية.

وقال السفير الفلسطيني إن سياسة ضم الضفة الغربية وخطة السلام الأميركية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تطبيقها، والتي رفضتها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا، ما هي إلا تكريس للمشروع الصهيوني لإنهاء القضية الفلسطينية وخلق صراعات في المنطقة لانهاية لها، مهددة بذلك الامن والسلم العالميين.

كما طالب العجوري الوزير الفنلندي بالتعاون مع دول الشمال ودول الاتحاد الأوروبي لأخذ موقف عملي تجاه سياسة الضم الإسرائيلية والتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وأخذ إجراءات فعلية مؤثرة تجعل الحكومة الإسرائيلية تعدل عن سياستها المستبدة، وأوضح أهمية أن تقوم فنلندا بالاعتراف في دولة فلسطين والعمل مع دول الشمال ودول الاتحاد الأوروبي لاعتراف جماعي بدولة فلسطين الذي من شأنه ان يدعم حل الدولتين.