دعوات في هونج كونج للخروج في احتجاجات ضد قانون الأمن القومي الجديد

تردد صدى دعوات إلى الاحتشاد عبر قنوات الاحتجاج على الإنترنت في هونج كونج اليوم الثلاثاء بعد أن أقرت بكين قانون الأمن القومي الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه إهانة للدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة.



ودعا المتظاهرون بعضهم بعضا إلى التجمع للتعبير عن معارضة القانون غدا الأربعاء، اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الثالثة والعشرين لعودة هونج كونج إلى الصين بعد خضوع المدينة للحكم البريطاني لفترة طويلة.



وشهد هذا العام، وللمرة الأولى منذ عام 1997 منع شرطة هونج كونج مسيرة الأول من تموز/يوليو التي اجتذبت مئات الآلاف إلى الشوارع خلال السنوات الأخيرة.



وتعهد المتظاهرون بتنظيم المسيرة رغم المخاوف من أن تؤدي المشاركة في الفعالية غير الحاصلة على تصريح إلى تداعيات قانونية متزايدة بعد أن يبدأ سريان قانون الأمن القومي مساء اليوم الثلاثاء.



وللمرة الأولى، قالت جبهة حقوق الإنسان المدنية، وهي المجموعة التي نظمت أكبر مسيرات احتجاج في المدينة خلال العام الماضي، إنها خططت للمسيرة دون تصريح.



وسرعان ما حالت الشرطة دون تنفيذ محاولات التظاهر ضد القانون في مراكز التسوق بأنحاء هونج كونج على مدار اليوم الثلاثاء.