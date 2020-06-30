بوينج تنتهي من أول رحلة تجريبية لطائرة 737 ماكس

أجرت شركة بوينج الأمريكية أول رحلة تجريبية لطائرة "737 ماكس"، وفقا لبيانات تتبع الرحلة، وذلك بعد وقف تشغيل ذلك الطراز من الطائرات العام الماضي بعد حادثي تحطم.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية قد أجازت مطلع الاسبوع الجاري لشركة بوينج إجراء رحلات تجريبية لتلك الطائرات من أجل اعتمادها.

وجاءت الموافقة بعد أن قدمت بوينج إصلاحات تتعلق بالسلامة إلى هيئة الطيران الاتحادية، وهي الجهة المنظمة، من أجل مراجعتها.

وأقلعت الطائرة من مطار قرب سياتل وحلقت عبر ولاية واشنطن شرقا قبل أن تهبط في أوريجون وعادت في نهاية المطاف إلى منطقة سياتل.

وتم إيقاف تشغيل طائرات"737 ماكس" العام الماضي، بعد وفاة 346 شخصا في حادثين ، أحدهما في أكتوبر 2018 والآخر في آذار/مارس 2019.