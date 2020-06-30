الحكم على مدون إيراني منشق بالإعدام

قضت محكمة ثورية في طهران، اليوم الثلاثاء، على المنشق الإيراني البارز، المدون روح الله زام، بالإعدام.

وقال المتحدث باسم المحكمة غلام حسين إسماعيلي، اليوم، إن زام مازال بإمكانه الطعن على الحكم أمام أعلى محكمة في البلاد.

ويشار إلى أن المحاكم الثورية في إيران تنظر في قضايا التجسس وتهديدات الأمن القومي.

واتهم زام باستخدام موقعه على الإنترنت، "عمد نيوز"، لنشر دعاية ضد القيادة الإيرانية، وإثارة احتجاجات ضد النظام، تحول بعضها إلى العنف.

وكان المدون هاجر إلى فرنسا عبر ماليزيا. وأجرى زام العديد من المقابلات مع محطات تصدر باللغة الفارسية في الخارج، أعرب خلالها عن انتقادات حادة للقيادة الإيرانية.

كما صدر حكم آخر اليوم الثلاثاء في قضية عالمة الأنثروبولوجيا الفرنسية الإيرانية فاريبا عدلخاه المعتقلة في إيران منذ العام الماضي 2019 .

ورفضت محكمة الاستئناف استئناف المتهمة (61 عاما) لكنها خففت الحكم الصادر بحقها من ستة أعوام إلى خمسة أعوام، حسبما أعلن المتحدث باسم المحكمة إسماعيلي اليوم الثلاثاء.