 ملك بلجيكا يعبر عن أسفه للماضي الاستعماري لبلاده في الكونغو الديمقراطية - بوابة الشروق
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ملك بلجيكا يعبر عن أسفه للماضي الاستعماري لبلاده في الكونغو الديمقراطية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:06 م

عبّر ملك بلجيكا الملك فيليب، اليوم الثلاثاء، عن الأسف العميق لما لحق بجمهورية الكونغو الديمقراطية من معاناة خلال فترة استعمار بلاده لها التي استمرت 75 عاماً.

وقال فيليب، في رسالة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتفل بعيدها الستين للاستقلال: "أود أن أعبر عن بالغ أسفي لهذه الجروح القديمة التي يُستعاد ألمها عن طريق التمييز الذي لا يزال حاضراً في مجتمعاتنا".

وأشار القصر الملكي البلجيكي - حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية - إلى أن هذه أول رسالة من نوعها تتطرق إلى الأسف بشأن الفترة الاستعمارية البلجيكية من قِبل ملك في الحكم.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس أن بلادها تسعى منذ فترة طويلة للتصالح مع ماضيها الاستعماري وتاريخها مع الكونغو.

يُشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية حصلت على استقلالها من بلجيكا عام 1960.

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