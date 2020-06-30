المساهمون الرئيسيون في ساس للطيران يوافقون على تزويد الشركة بتمويل جديد

وافق المساهمون الرئيسيون في شركة الطيران الاسكندنافية (ساس)، ومن بينهم حكومتا الدنمارك والسويد، على تزويد الشركة المتعثرة بتمويل جديد، بحسب ما قالته الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل قيمته 12 مليار كرون (28ر1 مليار دولار)، سيتم تمويله بشكل رئيسي من خلال إصدار الأسهم الموجهة للمساهمين الرئيسيين، وإصدار أسهم جديدة.

وأوضحت "ساس" أن الخطة تحظى أيضا بدعم ثالث أكبر مساهم، وهي مؤسسة "كنوت آند أليس والنبرج".

وتمتلك كل من الدنمارك والسويد نحو 15 بالمئة من الشركة، لكنهما سيزيدان ملكيتهما إلى حوالي الخمس لكل منهما، بموجب الخطة التي تتوقف على موافقة المفوضية الأوروبية بموجب قواعد المساعدة الحكومية.

كما خططت شركة الطيران لخفض النفقات بقيمة أربعة مليار كرون.

يذكر أن ساس هي واحدة من شركات طيران كثيرة في العالم تضررت بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت الشركة في أبريل الماضي اعتزامها الاستغناء عن نحو نصف عدد العاملين لديها بما يصل إلى حوالي 5000 وظيفة دائمة.