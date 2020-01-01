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وزيرة الصحة الفرنسية السابقة تدافع عن تعاملها مع فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:41 م

دافعت وزيرة الصحة الفرنسية السابقة أجنيس بوزين اليوم الثلاثاء عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وقالت للجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية إنها "لم تقلل مطلقا من مخاطر الفيروس".

وقالت "اثناء وجودي في منصبي، لم أقلل من المخاطر في أي وقت من الأوقات".

وقالت إن فرنسا كانت متقدمة على دول أوروبية أخرى، وعندما تركت الوزارة في فبراير للترشح لمنصب عمدة باريس، كان لديها انطباع بأن نظام الرعاية الصحية في البلاد جاهز للتعامل مع الوباء.

وبحصولها على نسبة 13 بالمئة من الأصوات، جاء أداء بوزين - مرشحة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون- ضعيفا في الجولة الثانية لانتخابات عمدة باريس أول أمس الأحد.

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