 إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 6:20 م

أعلن مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على فيروس كورونا في إسرائيل أنه تم تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يعد أعلى عدد إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية جائحة كورونا.

وذكر المركز - حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن عدد مصابي كورونا الذين هم في حالة خطيرة لا يزال ثابتًا ولم يتجاوز 42 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أجرت أمس الاثنين 18 ألفًا و183 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث ثبتت إصابة 4% من إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار.


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