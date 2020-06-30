الحكومة الألمانية تدعم عدة رياضات بـ 200 مليون يورو

كشف سياسي ألماني أن الحكومة الألمانية تعتزم تقديم دعم بقيمة 200 مليون يورو (225 مليون دولار) لمسابقات دوري كرة السلة وكرة اليد وهوكي الجليد والكرة الطائرة وكذلك دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، وذلك لمساعدتها في تجاوز الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فرانك شتيفل، وهو سياسي ألماني من الحزب المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن فريق عمل تابع للائتلاف الحاكم توصل إلى اتفاق اليوم الثلاثاء بشأن تقديم الدعم، ومن المقرر تمرير خطة الطوارئ عبر مجلس النواب بعد غد الخميس.

وأضاف شتيفل :"لدي أمل كبير في بقاء كل الأندية في أغلب مسابقات الدوري خلال الموسم المقبل، رغم الظروف الصعبة، وألا نواجه حالات إفلاس."

وسيجرى تمويل الأندية المنافسة في مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية لكل من الرياضات الأربعة التي تقام داخل الصالات، بما يعادل 80% من صافي دخلها من مبيعات التذاكر، عن الفترة ما بين أبريل وديسمبر، وهو ما يصل حده الأقصى إلى 800 ألف يورو للنادي الواحد.

وتأثرت مسابقات الدوري لتلك الرياضات الأربع وكذلك دوري الدرجة الثالثة الألماني لكرة القدم، بشكل كبير إثر الأزمة حيث أنها لا تحظى بدخل كبير من عائدات البث التليفزيوني، كما هو الحال في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم.

وأتيحت الفرصة أمام دوري السلة وكذلك دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم لاستكمال منافسات الموسم بإقامة المباريات بدون جماهير، بينما ألغي موسم الرياضات الأخرى.

ولا يرجح أن يجرى السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات مع بداية الموسم الجديد في الخريف المقبل، ولم يستبعد شتيفل الحاجة إلى تقديم دعم آخر.