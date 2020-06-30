مستقبل الرجيش التونسي يعلن التمسك بمدربه بعد تحقيق الحلم التاريخي

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أعلن رئيس فريق مستقبل الرجيش التونسي، اليوم الثلاثاء، تمسكه بمدربه حسان القابسي عقب نجاحه في تحقيق صعود تاريخي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

وقال رئيس النادي محمد علي العروي إنه توصل إلى اتفاق مع القابسي لمواصلة المشوار مع رجيش والتراجع عن فكرة الرحيل إلى السعودية.

وأكد العروي لإذاعة "جوهرة" الخاصة أن القابسي سيبقى مع النادي.

وكانت تقارير كشفت في وقت سابق عن انتقال مرتقب للمدرب التونسي إلى نادي العربي السعودي الناشط في دوري الدرجة الثانية لقيادته فيما تبقى من مباريات لمدة شهر خلال شهر أغسطس.

ونجح القابسي /46 عاما/ اللاعب السابق للترجي، مع فريقه مستقبل الرجيش في الفوز في مباراة فاصلة ضد قوافل قفصة بثلاثية نظيفة ليصعد للمرة الأولى إلى الدوري الممتاز.

ويمثل الفريق مدينة رجيش التي لا يتعدى سكانها 10 آلاف ساكن بولاية المهدية.