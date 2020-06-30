قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن مطروح من المحافظات الواعدة فى مجال السياحة والاستثمار وتستوعب الكثير من المشروعات الاستثمارية الضخمة والجاذبة للسياحة.

وأضاف محافظ مطروح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر"، والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مدينة العلمين الجديدة بها عدد كبير من المشروعات الضخمة والمشروعات الاستثمارية والتى تُعد فخرًا وإضافة قوية لمصر والسياحة المصرية.

وشدد "شعيب" على أن محافظة مرسى مطروح ستشهد خلال الفترة المقبلة مزيدًا من المشروعات الاستثمارية الضخمة سواء فى مجال الصناعة أو السياحة، وذلك بعد جائحة كورونا كوفيد 19.