3 مراكز للغوص و4 يخوت بجنوب سيناء حصلوا على شهادة السلامة الصحية

توالت مراكز الغوص بمحافظة جنوب سيناء، على الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وقال الدكتور هشام جبر، رئيس غرفة الغوص بجنوب سيناء، إن ثلاث مراكز للغوص والأنشطة البحرية بمدن خليج العقبة في جنوب سيناء، حصلوا اليوم الثلاثاء، على شهادة السلامة الصحية، لمزاولة المهنة، وهم: دايفنج ديسكفري، و سينا بلوز وشرم سكوبا سيرفيس، ومركز سينا بلوز للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى أربعة يخوت هي: سنفرو تارجت، و كينج سنفرو 6، وسنفرو لاف، و دنيا.

وأشار رئيس غرفة الغوص، إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة بحرية، الذين حصلوا على شهادة السلامة الصحية لإعادة مزاولة المهنة بجنوب سيناء بلغ 55 منشأة.

وأوضح أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، أجرت أعمال فحص لجميع مراكز الغوص واليخوت و الأنشطة البحرية، الراغبة في إعادة التشغيل، ومنحها الشهادة تمهيدًا لاستئناف العمل.

وأكد أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي المراكز و اليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.