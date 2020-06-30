تعذر سفر وان مانويل باليسيرو من البرتغال للأرجنتين لرؤية والده التسعيني بعد حظر الأرجنتين لاستقبال الطائرات بسبب جائحة كورونا فلم يقف مانويل ذي ال47 عامًا مكتوف الأيدي وقرر عبور الأطلسى منفردًا لرؤية والده.

ويقول مانويل لصحيفة نيو يورك تايمز الأمريكية، إن الجميع حذروه بأن لن يستقبله أحد للاستراحة أثناء رحلته، ولن توافق البرتغال علي رجوعه إذا أصابه مكروه خلال الرحلة ولكنه أصر علي المغامرة.

ويضيف مانويل، أنه عبأ قاربه ذي الـ17 مترًا من الطول بعلب التونا والأرز والفاكهة ليبدأ رحلته من جزيرة بورتوسانتوس البرتغالية الخالية من الإصابات.

ويقول آلبيرتو كارلوس والد مانويل، والذي عمل بحارًا من قبل إنه لم يتحمل مرور الشهور دون سماع أخبار عن ابنه الذى غاب في أعالي المحيط دون قدرة على الاتصال.

ويقول إنه خلال رحلته شعر وكأنه فى سجن إذ لا يجد من يتحدث معه وصلته الوحيدة بالعالم الخارجى عبر مذياع يتابع عبره تطورات الجائحة لنصف ساعة كل ليلة.

وتعلم مانويل قيادة السفن من والده الذى أخذه معه علي قارب الصيد فى باتاجونيا الأرجنتينية منذ كان عمره 3 سنوات وبعدها استمر مانويل في ذلك المجال حتي طاف معظم أرجاء العالم بين بالي الإندونيسية وإسبانيا وكوستاريكا وهاواى بينما عمل فى تتبع السلاحف البحرية والحيتان لمنظمات بيئية وتسلم قيادة يخوت الأثرياء علي سواحل إسبانيا فى فصول الصيف.

وبعد 85 يومًا فى عرض الأطلسى تمكن مانويل أخيرا من الوصول والإطمئنان علي والده.