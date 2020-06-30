قاضي أمريكي يلوح بنقل محاكمة قتلة فلويد خارج مقاطعة هينيبين

لوح قاضي في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس الأثنين، بنقل محاكمة الضباط الاربعة المتهمين المتورطين في قضية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصل الإفريقي جورج فلويد، إذا لم يتوقف المسؤولون الحكوميون والمحامون عن الحديث عن القضية على الملأ.

ولم يصل قاضي محكمة مقاطعة هينيبين بيتر كاهيل، إلى حد إصدار أمر لإلزام المحامين بالصمت حول القضية، لكنه قال أن هذا الأمر من المرجح أن يحدث إذا استمرت التصريحات العلنية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف أن مثل هذا الأمر سيجعله يوافق على طلب تغير مكان المحاكمة بمجرد تقديمه.

وتابع كاهيل: "المحكمة لن تكون مرتاحة عن سماعها للقضية من ثلاث جوانب: وسائل الإعلام، و الأدلة، والمتهمين". وتعتبر هذه هي ثاني جلسة استماع قبل المحاكمة للضباط المتهمين بقتل فلويد.

وطالب القاضي كاهيل نائب المدعي العام في مينيسوتا، ماثيو فرانك، باستخدام سلطته لإسكات المسؤولين الحكومين، محذرا من أن الاستمرار في مناقشة هذه القضية علانية. وتابع أنه للالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من المحتمل "سحب (المحاكمات) خارج مقاطعة هينيبين".

وفي الجلسة التالية للمحاكمة المقرر عقدها في 11 سبتمبر المقبل، سيقرر كاهيل ما إذا كان الضباط الأربعة سيحاكمون معا أم بشكل منفصل.

وطرد ديريك تشوفين (44 عاما) من قوة شرطة منيابوليس واتهمته السلطات القضائية بالقتل من الدرجة الثانية بعد تصويره في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو جاثم على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق. ووجه الادعاء اتهامات جديدة بحق أربعة من أفراد شرطة منيابوليس السابقين الضالعين في مقتل فلويد.

و مثل ثلاثة ضباط اتهموا بالاشتراك والتواطؤ في قتل فلويد أمام المحكمة للمرة الأولى وتحددت كفالة بقيمة مليون دولار للإفراج عنهم لكن سيجرى خفضها إلى 750 ألف دولار إذا وافقوا على شروط محددة، تتضمن التخلي عن أي أسلحة شخصية.