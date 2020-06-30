كوت ديفوار تؤجل خطة تصدير الطاقة إلى سيراليون وغينيا

قال وزير الطاقة في كوت ديفوار عبد الرحمن سيسيه خلال حلقة نقاشية نظمتها وكالة الطاقة الدولية عبر الإنترنت إن بلاده يمكن أن تبدأ تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أنه كان المفترض بدء التصدير في أوائل العام الحالي لكن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دولة ساحل العاج بدأت تحديث مصافي النفط لديها لزيادة معدل اكتفائها الذاتي من المنتجات النفطية في ظل الجائحة.

وقال وزير الطاقة الإيفواري إنه من المهم إنتاج "المنتجات عالية القيمة"، مشيرا إلى أن بعض شركات النفط أوقفت التنقيب عن النفط خلال الفترة الأخيرة على خلفية انهيار أسعار النفط العالمية بسبب تراجع الطلب على الطاقة نتيجة جائحة كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن كوت ديفوار كانت قد اعلنت في 3 فبراير الماضي اعتزامها بدء تصدير الطاقة إلى غينيا وسيراليون، وهو ما لم يحدث حتى الآن.