الرئيس الفرنسي: أوروبا ستتولى محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن وجوده في العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة في قمة الساحل الأفريقي إشارة واضحة لتولي الاتحاد الأوروبي محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وجعله هما أوروبيا.



وأوضح في تصريح صحفي أدلى به، ظهر اليوم، في نواكشوط "هذا هو التضامن الأوروبي مع أفريقيا الذي نريد أن نطوره".



وأردف أن محاربة الإرهاب في الساحل ستكون من الآن فصاعدا هدفا لأوروبا، مشيرا إلى أن فرنسا وأوروبا ستواصلان دعم المكتسبات التي تحققت في مجال الأمن وتخفيف المديونية وتعزيز قدرات جيوش دول الساحل وتعزيز هيبة وسلطة الدولة على مناطق واسعة من منطقة الساحل.



وقال ماكرون إن اغتيال زعيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أظهر تحسنا كبيرا في التنسيق للعمليات العسكرية في منطقة الساحل .



كان ماكرون، وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في قمة دول الساحل الخمس.



وتبحث قمة الساحل متابعة تنفيذ قرارات قمة "بو" التي عقدت بفرنسا مطلع العام الحالي، والتي قررت الإبقاء على الوجود العسكري في منطقة الساحل وتكثيف العمليات ضد الجماعات المسلحة.



وتناقش القمة سبل تعزيز القوة المشتركة لدول الساحل، والدعم المالي لجيوش هذه الدول، وبسط نفوذ الدولة على المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ودعم التنمية ومكافحة الفقر في دول الساحل.



وكان رؤساء تشاد والنيجر ومالي ورئيس الوزراء الإسباني قد وصلوا إلى نواكشوط للمشاركة في القمة.