الجيش الجزائري يجري تمرينا بالذخيرة الحية قرب الحدود مع ليبيا

أشرف الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري اليوم الأربعاء، على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالقطاع العملياتي جنوبي شرق منطقة جانت المتاخمة للحدود مع ليبيا.



وقالت وزارة الدفاع الوطني في موقعها الرسمي إن"هذا التمرين التكتيكي الذي اختير له شعار " نصر-2021"، يأتي تتويجا للتمارين التكتيكية التي تم تنفيذها بمختلف النواحي العسكرية ويندرج في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021.



وأوضحت الوزارة أن الفريق شنقريحة، تابع عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية ووحدات الدفاع الجوي عن الإقليم المقحمة، وأن هذه الأعمال اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي عالي المستوى.



ويهدف التمرين الذي شهد تنفيذ عملية إنزال سريع بالحبال عبر مروحيات لمفرزة من القوات الخاصة إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات.



وكان شنقريحة قد وجه أمس الثلاثاء تحذيرا شديدا للمشير الليبي خليفة حفتر، دون أن يذكره بالاسم، متوعدا إياه برد قاس وحاسم، وذلك بعد دفع القائد الليبي بقواته إلى الحدود الجزائرية (جنوب غرب ليبيا) وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة،الأمر الذي أغضب الجزائر التي كانت أعلنت في وقت سابق عن فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا.



وأكد القائد الجزائري أمس أن بلاده لن تقبل أي تهديد أو وعيد، من أي طرف كان، كما أنها لن ترضخ لأية جهة مهما كانت قوتها، محذرا بشدة هذه الأطراف وكل من تُسول له نفسه المريضة، والمتعطشة للسلطة، من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وسلامتها الترابية.