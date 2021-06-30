اعتقال هولندي بتهمة الاتجار بالبشر والانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الفلبين

قالت سلطات تنفيذ القانون في الفلبين اليوم الأربعاء إنها ألقت القبض على مواطن هولندي يبلغ من العمر 57 عامًا بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال داخل منتجع فلبيني معروف باستخدامه كمركز للسياحة الجنسية وبغاء الأطفال.



وذكر مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين أنه تم إنقاذ فتيات أعمارهن 10 و 13 و 14 عامًا أثناء القبض على المشتبه به داخل فندق في بلدة بورتو جاليرا بإقليم أورينتال ميندورو، على بعد 131 كيلومترًا جنوب مانيلا.



وداهم عملاء مكتب التحقيقات الوطني المبنى في 21 يونيو بعد تلقي معلومات تفيد بأن المشتبه به كان قد قام بتسجيل دخول للفندق قبل يومين وبصحبته قاصرات وأنه "يتصرف بغرابة وريبة"، بحسب ما أفاد به مكتب التحقيقات الوطني.



وقال المكتب إن المشتبه به ادعى عند مواجهته أن الفتيات كن بنات أخته.



وأضاف مكتب التحقيقات الوطني أن المسؤولين المحليين اكتشفوا أن والدي القاصرات كانوا في ماليزيا ولم يعرفوا أن أطفالهم كن مع المشتبه به.



وتم توجيه اتهامات الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال للمشتبه به، المحتجز في بورتو جاليرا، وهي منطقة شهيرة بالغطس كما تشتهر بانتشار النوادي الليلية على طول شواطئها الرملية الناعمة.