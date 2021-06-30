الجزائر: «حمس» ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة

أعلن حزب حركة مجتمع السلم "حمس"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن عدم مشاركته في الحكومة؛ وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحركة وعدد من كوادرها مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على الفيسبوك" قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة، وراسل المكتب التنفيذي الوطني رئيس الجمهورية عصر هذا اليوم لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الاعلام وسيتم تنظيم ندوة صحافية يوم غد لشرح مبررات القرار".

والتقى الرئيس الجزائري، خلال الأيام الماضية، بعدد من قيادات مختلف الأحزاب وممثلي القوائم الحرة، وذلك التشاور حول التشكيلة الحكومية الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الأيام الجارية عقب تقديم حكومة جراد استقالتها، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية نهاية الأسبوع الماضي من قبل المجلس الدستوري.

وقد رفع حزب حركة مجتمع السلم من عدد مقاعده في البرلمان الجديد إلى 64 مقعدا محتلة بذلك المرتبة الثالثة في الانتخابات النيابية المبكرة الأخيرة التي نظمتها بلاده، وذلك بعد حزب جبهة التحرير الوطني المحسوب على السلطة وكتلة القوائم الحرة، ويعتبر "حمس" أول حزب يعلن رفض مشاركته في الحكومة المقبلة.