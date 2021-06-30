المتأهل لتصفيات جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم النهائية: نشأت في أسرة محبة للعلم

قال الدكتور ربيع عبدالوهاب، المدرس المصري المتأهل لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، إنه نشأ في أسرة محبة للعلم، موضحًا أن والده كان يعمل أستاذًا في الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الأربعاء، أنه استفاد من حصوله على الماجستير والدكتوراه مجموعة من الخبرات ساعدته خلال تدريسه للطلاب.

وأشار إلى أن حضوره للندوات والمؤتمرات أدى إلى زيادة قدراته ومهاراته، قائلًا إن معلمي مراحل التعليم الأساسي في اليابان والدول المتقدمة يحصلون على الماجستير والدكتوراه، لما له من تأثير على الطلاب.

وأرجع وصوله إلى القائمة النهائية لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، إلى فضل الله قبل أي شيء، لافتًا إلى أن المسابقة تقدم إليها أكثر من 5600 معلم من 6 دول بالمنطقة.

وذكر أنه المعلم الوحيد من مصر وصل إلى قائمة المرشحين النهائيين، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار ضمن المسابقة تشمل المبادرات الإبداعية والأفكار والمشروعات المتطورة والتماشي مع منظومة التعليم المتطورة.

وأوضح أنه نشر مجموعة من الأبحاث العلمية في مجلات علمية محكمة، فضلًا عن دوره بإطلاق مبادرة «القائد المبدع» والتي تختص بقيادة مجموعة من الطلاب المدرسة خلال أحد الأيام الدراسية.

وتابع: «المعلم عندما يتعامل مع الطلاب كأبنائه ويسهل العملية التعليمية فإنه ينعكس عليهم بالحب؛ لأن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب»، مؤكدًا أنه يحب ويستمتع بمهنته ووقوفه داخل الفصل الدراسي.

وتأهل الدكتور ربيع عبد الوهاب معلم اللغة العربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومى بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، للتصفيات النهائية لجائزة محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، لأفضل معلم خليجي والتي شاركت جمهورية مصر العربية بدورتها الثالث.