ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 181 مليونا و813 ألفا و645 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألفا و893 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و651 ألفا و915 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 604 آلاف و467 حالة.

فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و362 ألفا و848 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 398 ألفا و454 حالة.