البنك الدولي: اقتصاد زيمبابوي في طريقه للتعافي وتوقعات بارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي

أكد البنك الدولي إن اقتصاد دولة زيمبابوي في طريقه للتعافي في ظل توقعات بارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، موضحًا أن التوقعات تأتي في ظل تعافي القطاع الزراعي في زيمبابوي بعد هطول أمطار غزيرة.

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن زيمبابوي تشهد في الوقت نفسه إعادة فرض قيود بسبب انتشار فيروس كورونا، تتمثل في الإغلاق من المستوى الرابع، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي ضاعف من توقعاته الإيجابية بشأن اقتصاد زيمبابوي.

وتلقت زيمبابوي شحنة جديدة من جرعات لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا من الصين مؤخرًا، فيما تكثف الدولة (الواقعة في جنوب إفريقيا) التطعيمات لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتسلم زيمبابوي جرعات لقاح أخرى من شركة الأدوية الصينية (سينوفاك) خلال الأسبوع المقبل، ويأتي أحدث تسليم للقاحات من الصين في وقت تسجل فيه زيمبابوي زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير تقييدية جديدة للحد من انتشار الفيروس.