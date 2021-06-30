ميركل تجتمع مع الملكة إليزابيث الثانية في لقاء خاص الجمعة المقبلة

تستقبل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقاء خاص بعد غد الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، في برلين اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي سيُعقد في قصر ويندسور الملكي بالقرب من لندن بعد ظهر الجمعة "شرف يسعد المستشارة بشدة".

وأكد قصر باكنجهام أيضا الاجتماع بين المستشارة والملكة (95 عاما).

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع بين المستشارة ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، شمال غرب لندن.

والتقت ميركل وجونسون مؤخرا في قمة مجموعة السبع في كورنوا، جنوب غرب إنجلترا، حيث أجريا محادثات ثنائية.

وقال زايبرت، إن زيارة ميركل تتوافق مع أهمية العلاقات الوثيقة والقائمة على الشراكة مع بريطانيا، مضيفا أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تأسف له الحكومة الألمانية لكنها تحترمه، تُبذل جهود لتعميق العلاقات الألمانية-البريطانية.

ويتوقع زايبرت أن تتطرق المحادثات بين ميركل جونسون إلى نطاق عريض من القضايا الثنائية والأوروبية والدولية، إلى جانب تدابير احتواء جائحة كورونا والتطورات الجديدة بسبب متغير دلتا الأكثر فتكا، كما ستلعب قضية السفر دورا أيضا خلال المحادثات.



