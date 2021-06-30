 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 1:17 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيًا من الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشخاص من بيت لحم، و3 من جنين، و3 من نابلس و5 من رام الله، بالإضافة إلى فلسطيني من الخليل.

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