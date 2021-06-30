الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيًا من الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشخاص من بيت لحم، و3 من جنين، و3 من نابلس و5 من رام الله، بالإضافة إلى فلسطيني من الخليل.