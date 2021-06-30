 شركات البالون الطائر بالأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يونيو 2021 7:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

شركات البالون الطائر بالأقصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:49 ص

أقامت شركات البالون الطائر بالأقصر، احتفالية منذ قليل، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، من خلال رفع لافتات تحمل علم جمهورية مصر العربية، والرئيس السيسي، ووضعها على البالون الطائر، حسبما رصدت "الشروق".

وقال أحمد عبود، عضو اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إن مالكي شركات البالون الطائر ثمنوا دور ثورة 30 يونيو والرئيس السيسي الذي أنقذ مصر وخاصة قطاع السياحة الذي تضرر بشدة أثناء حكم الإخوان.

وأضاف لـ"الشروق" أن احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بدأت في سماء مدينة الأقصر، فجراً، حيث انطلق البالون الطائر فوق معابدها الفرعونية قبل شروق الشمس، حاملا أعلام مصر، وشارك عشرات من السياح الأجانب الحاضرين، المصريين فرحتهم بذكرى الثورة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك