بوتين: إقامة أولمبياد طوكيو في ظل انتشار كورونا انتصار للأسرة الأولمبية العالمية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إقامة الأولمبياد الصيفي "طوكيو 2020" في ظل انتشار فيروس كورونا بأنه "انتصار تم تحقيقه للأسرة الأولمبية العالمية".

وقال بوتين في اجتماع مع الرياضيين الروس المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باليابان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إنه "في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية، تقام أهم فعالية رياضية على كوكب الأرض، يمكن اعتباره انتصارا مشتركا مهما للأسرة الأولمبية العالمية".

وأضاف الرئيس الروسي "نأمل أن يتخذ المنظمون جميع الإجراءات الممكنة لحماية صحة الرياضيين والجمهور".

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو الصيفي يوم 23 من الشهر المقبل، بعد تأجيل موعده الذي كان مقررا في صيف 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقررت اليابان، المضي قدما في إقامة أولمبياد طوكيو، بالتزامن مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة، حيث من المفترض أن تصبح الأكبر من حيث عدد أنواع الرياضات بـ33، والفئات بـ339، وسيشارك حوالي 19 ألف رياضي، كما سيتم تخفيض عدد الأشخاص المرافقين إلى 41 ألفا.