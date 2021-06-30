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فيديو.. مصطفى الفقي: نظام الحكم الحالي في مصر سبب الارتياح الشديد لدول عربية

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 5:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 5:02 ص

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن نظام الحكم الحالي في مصر أدى إلى ارتياح شديد في العديد من الدول العربية، مشيرًا إلى استقامة ووضوح سياسات مصر وعدم تدخلها في شؤون الأخرين.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر لا ترفض أبدًا أن يكون لها موقفًا طيبًا مع دولة وهذه الدولة لها موقف طيب مع دولة أخرى مختلفة مع مصر، معلقًا: «مصر تؤمن بالتحالفات الناقصة وبالسرعات المتفاوتة».
وذكر أن الصين وروسيا ليس تأيدهما لمصر في قضية سد النهضة كافيًا على الإطلاق لكن هذا لا يؤثر على العلاقات معهم، لافتًا إلى تفهم مصر أن لكل دولة علاقات متشابكة ومتشعبة وبالتالي لا يمكنها إرغام طرف على فعل شيء معين.
وأوضح أن الأمور فيما يتعلق بسد النهضة ستأتي على عكس ما هو متصور، موضحًا أنه في حالة حدوث الملء الثاني سيكون محل نقض على المدى الطويل من قبل الدول الإفريقية بحوض النيل.
وأكد أن قضية سد النهضة تهدف إلى خنق مصر لخنق المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أن الفرن الحالي هو قرن الحرب على المياه.

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