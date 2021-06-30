حارس مرمى إسبانيا: الخطأ أمام كرواتيا سوء حظ

قال أوناي سيمون حارس مرمى المنتخب الإسباني لكرة القدم إنه لا يزال غير قادر على تفسير الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الكرواتي 5 / 3 أمس الأول الاثنين في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وفي الدقيقة 20 من المباراة، أخفق سيمون في السيطرة على كرة أعادها له زميله بيدري، لتسكن الشباك وتمنح المنتخب الكرواتي هدف التقدم.

وقال سيمون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمدينة سان بطرسبرج الروسية :"هذا يحدث في كرة القدم"، مضيفا أنه شاهد اللقطة ست أو سبع مرات.

وذكر سيمون أن الشمس لم تؤثر على رؤيته، وإنما ما حدث "كان سوء حظ."

واستعاد المنتخب الإسباني توازنه في المباراة وحسمها بالفوز 5 / 3 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية، حيث يلتقي نظيره السويسري بعد غد الجمعة.

وأضاف سيمون إن حقيقة أن الجماهير الإسبانية حاولت دعمه بعد ارتكاب ذلك الخطأ، ساعدته كثيرا.

وأضاف :"التصفيق لي شكل دفعة. يمكنني قول إنني حارس مرمى أفضل مما كنت عليه أمس وأسوأ مما سأكون عليه غدا."