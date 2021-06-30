 البحرية الإيرانية تبدأ مناورة في بحر قزوين شمالي البلاد - بوابة الشروق
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البحرية الإيرانية تبدأ مناورة في بحر قزوين شمالي البلاد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 11:22 ص

انطلقت صباح الیوم الأربعاء، مناورة "الأمن المستدام 1400" للقوة البحریة للجیش الإیراني، وذلك في بحر قزوين شمال البلاد.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" فقد انطلقت المناورة بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والجوية للبحرية الإیرانية، بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتجري المناورة البحرية على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين.

وتهدف المناورة إلى تعزيز الأمن البحري الشامل وتأكيد الاستعداد القتالي.

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