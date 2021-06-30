شريف منير: أنا صاحب فكرة الجمع بين أبطال مسلسلي «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة»

قال الفنان شريف منير، إنه صاحب فكرة الجمع بين أبطال مسلسلي «الاختيار 2» و«هجمة مرتدة»، موضحًا أنه تواصل مع أحد العاملين بشركة سيرجي ليشرح له الفكرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، أنه كان قد تواصل قبلها مع الفنان أحمد عز ليعرض عليه الفكرة والتي تحمس لها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه تفاجأ حينما عرض المشهد بالطريقة التي كان يريدها.

وأعرب عن سعادته بأن فكرته وصلت وتم تنفيذها، مضيفًا أن ما يهمه أن يكون العمل ناجح حتى لو لم يكن مشاركًا فيه.

وذكر أن مسلسل «الاختيار1» زاد من حماس ووطنية الشباب، متابعًا: «اسم الشهيد المنسي تردد على لسان الوطن العربي كله».

وعن كواليس فيلم الممر، أشار إلى عدم تردده لحظة واحدة عن المشاركة بالعمل على الرغم من أنها كان مشهدًا واحدًا، متوجهًا بالتحية للشرطة على أدائها الراقي وتعاملها مع المواطنين.

وعن شعوره خلال تأدية المشهد، تابع: «كنت حاسس قلبي هيقف من كتر الفرحة»، ذاكرًا أنه لم يتوقع أن يكون مؤثرًا لهذه الدرجة عند عرض الفيلم.