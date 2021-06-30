مصادر لبلومبرج: لسنا متأكدين من موعد عقد الجولة القادمة من المفاوضات النووية الإيرانية

يواجه الدبلوماسيون الذين أجروا مفاوضات على مدار أشهر لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني احتمال حدوث تأخيرات جديدة ومخاطر متزايدة بأنهم سيفشلون في إعادة إحياء الاتفاق.

طونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أربعة مصادر القول إن المفاوضين لن يجتمعوا في فيينا هذا الأسبوع كما كان مخططا، وأنهم غير متأكدين من موعد عقد جولة سابعة من المفاوضات.

ونقلت الوكالة عن مصدرين آخرين أن التوقعات بين المفتشين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضاءلت هي الأخرى.

ويأتي هذا مع انتهاء أجل اتفاق مراقبة مؤقت كان تم التوصل إليه بين إيران ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، دون أية مؤشرات على تمديده، ما قد يزيد من تعقيد المحادثات.



