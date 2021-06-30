السجن 12 عاما لمسؤولي أمن سابقين في صربيا لدورهما في حرب البلقان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في مدينة لاهاي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 12 عاما بحق مديرين سابقين لجهاز أمن الدولة في صربيا لدورهما في إنشاء قوات شبه نظامية مسؤولة عن الإرهاب الذي اتسمت به الحروب في منطقة البلقان في تسعينيات القرن الماضي.



والحكم ضد يوفيتسا ستانيسيتش /70 عاما/ وفرانكو سيماتوفيتش /71 عاما/، جزء من القضية الأخيرة التي نظرتها المحكمة.



وتم تشكيل المحكمة بهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت عقب تفكك يوغوسلافيا، بعد انهيار الشيوعية. وخرج من عباءة يوفوسلافيا، ست دول، بعد حرب عرقية وقومية استمرت على مدار سنوات.



وتوصلت المحكمة إلى أن ستانيسيتش وسيماتوفيتش ساعدا في تشكيل القوات شبه النظامية التي كلفت بإرهاب السكان المسلمين والكروات. وأدين الاثنان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانا يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.



وكان المتهمان مقربين من الرئيس اليوغوسلافي الراحل، سلوبودان ميلوسيفيتش الذي ورط صربيا في حروب بسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، خلال فترة حكمه التي استمرت 12 عاما.



وحوكم ميلوسيفيتش أمام نفس المحكمة في لاهاي، ولكنه توفي قبل صدور الحكم بحقه، في عام 2006.



وتمت تبرئة المتهمين في عام 2013، في حكم آثار جدلا واسعا، وقد ألغاه الاستئناف. وصدرت أوامر بإعادة المحاكمة.



وأصر ستانيسيتش وسيماتوفيتش على أنهما بريئين. ويستطيع الاثنان الطعن على هذا الحكم الأخير.