قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن هناك الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها تعتمد على التمويل التنموي، مؤكدة أن هذه المشروعات تمس حياة المواطنين.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية «on»، مساء الثلاثاء، أن من بين هذه المشروعات إنشاء الصوامع الحقلية التي تتيح إمكانية تخزين والمحافظة على جودته، ومشروع التأمين الصحي الشامل بتمويل من البنك الدولي، مؤكدة إتباع أفضل النماذج الدولية في هذا المشروع.

وأوضحت أن هناك مشروعات بتطوير التعليم ممولة من البنك الدولي، معتبرة أن كل هذه المشروعات التي يصل عددها إلى 377 مشروعًا تحمل أثرًا تنمويًّا لدى المواطنين، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك طريقتي تمويل للقطاع الخاص، تتمثلان في أن المؤسسة تجد مشروعًا جيدًا وبالتالي تضع فيه زيادة لرأس المال بشكل مباشر، أو خطوط ائتمان من خلال البنوك المصرية، بحيث تكون وسيطًا لوصول التمويلات التنموية إلى القطاع الخاص.

وفي ظل الاهتمام الحالي بقضايا المناخ، أكدت المشاط أن هناك أدوات خضراء تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تبني الكثير من المعايير البيئية في طريقة الإنتاج والتوزيع، موضحة أن الوزارة اجتمعت مع الغرف التجارية لإطلاعها على المتاح من قِبل المؤسسات الدولية.