تمكن فريق الإنقاذ، التابع لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بإشراف العميد محمد الحلو، مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخص يدعى "السيد" عقب قضائه 6 ساعات بين أنقاض عقار الدخيلة المُنهار عصرًا، غربي المحافظة.

وجاء ذلك عقب انتشال جثة شخص يدعى، عمرو صابر رجب، والشهير بـ"كريم"، من بين الأنقاض، بعد مضي 5 ساعات من انتشال جثة لسيدة، تدعى سعاد زغلول يوسف، 60 عامًا، ليرتفع العدد لضحيتن.

فيما تتواصل أعمال البحث عن باقي أفراد أسرة كريم "ضحايا أو ناجين" يدويًا، باستخدام الأجهزة الدقيقة لاستشعار الضحايا ونبض الأحياء "عن بُعد"، أسفل الأنقاض، نظرًا لصعوبة دخول مُعدات ثقيلة، بسبب ضيق الشارع.

وانتقل فريق من نيابة الدخيلة الجزئية، لموقع العقار المكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، بكل طابق شقتين، ومساحته 100 متر مربع، كائن في 7 شارع البرسيم، منطقة الدخيلة الجبل، التابعة لنطاق حي العجمي، وتسبب في إصابة، ريتاج مجدي محمد، 10 أعوام، وعلي جابر أمين، 17 عامًا، بكدمات، وجروح، وكسور، وتم نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة؛ لإسعافهم.

وطلبت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، التحفظ على ملف العقار من الإدارة الهندسية بالحي، ونقله لسراياها، خشية التلاعب فيه، مع سرعة موافاتها بتحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وسؤال قاطني العقار "الناجين" حول أسباب انهياره بالكامل.

وأمرت النيابة باستدعاء مسئولي الحي؛ المعنيين بالعقار المنهار، ومالكه؛ لسؤالهم، وتشكيل لجنة هندسية لتوضيح أسباب الانهيار، ومدى تأثير ذلك على العقارات المجاورة، مع موافاتها ببيان بالقرارات الصادرة بشأن حالة العقار، والإجراءات التي اتخذت بصدده، وعما إذا كانت نُفِذت من عدمه، وأسباب ذلك.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عدة إخطارات، من مأمور قسم شرطة الدخيلة، وإدارتي شرطة، النجدة، والحماية المدنية، وغرفتي عمليات "المحافظة، وحي العجمي"، حول ورود بلاغًات من الأهالي؛ بوقوع الانهيار، ووجود ضحايا ومصابين.

وبانتقال قوات الأمن، والدفاع المدني، رفقة سيارات الإسعاف، وتنفيذيو الحي بمعداتهم، إلى موقع الانهيار، تبين من المعاينة الأولية، أن العقار كان مأهول بالسكان، حيث تقطنه 7 أسر بعدد 25 فردًا، وتم انتشال مصابين، فيما تتواصل أعمال البحث "اليدوي" عن آخرين، يرجح أنهم 4 أفراد.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ رفع الأنقاض، بعد وضع سياج في محيط المنطقة؛ لتأمين حركة المارة من المواطنين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

ويُذكر أن الإسكندرية، شهدت وقوع انهيارات بـ4 عقارات قديمة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، الأول: في منطقة العطارين، بحي وسط، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، والثاني: في منطقة أبوسليمان، بحي شرق، وأدى لإصابة طفل، والثالث: في منطقة اللبان، بحي الجمرك، والرابع: في منطقة القباري، التابعة لحي غرب، وأدى لتحطم سيارتين، دون خسائر بشرية..