البرلمان الفرنسي يرفض مقترحا لحظر الحجاب في مراكز الاقتراع

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء الثلاثاء، مقترح لحظر ارتداء الحجاب داخل مراكز الإقتراع، بعد أكثر من ساعتين من نقاشات محتدمة.

وذكرت إذاعة " 20 مينيت" الفرنسية أن نقاشات محتدمة جرت في الجمعية الوطنية، بشأن ارتداء الحجاب في مراكز الاقتراع، موضحة أن النواب انقسموا حول مقترح لتعديل قانون العلمانية، ولكن بعد ساعتين من النقاشات تم رفضه في النهاية.

وتقدم فرانسوا بوبوني، النائب المنتمي لحركة "مودم" الشريكة في الأغلبية البرلمانية، بمقترح من شأنه أن يحظر أي علامة ترمز للانتماء الديني لموظفي مركز الاقتراع، كما هو الحال بالفعل بالنسبة للإشارات السياسية، في إطار مشروع القانون المعروف باسم "الانفصالية"، بشأن "احترام مبادئ الجمهورية".

بدورها، دعت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج التابعة لوزارة الداخلية مارلين شيابا إلى "عدم تأجيج دوامة الوصمة والكراهية"، موجهة التحية إلي لطف المرأة المحجبة في مركز الاقتراع.

واحتج إيريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) على "التمييز ضد المسلمين"، معتبراً أن القانون طريقة لنشر النزعة الانفصالية".

بدوره، دعا ابراهيم حموش من حركة "مودم" أيضا زملائه في الحزب الى التفكير في السؤال التالي: "وجود امرأة محجبة في مركز الاقتراع هل انتكاسة أم فشل أم انتصار للجمهورية"؟ وفي نهاية المناقشات تم رفض التعديل بعد أخذ الأصوات برفع الأيدي.