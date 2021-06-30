ريو تينتو توقف أنشطة شركة ريتشاردز باي مينرالز في جنوب إفريقيا بسبب الأمن

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أعلنت شركة التعدين البريطانية العملاقة ريو تينتو، وقف أنشطة شركة ريتشاردز باي مينرالز التابعة لها بجنوب إفريقيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة عمل الشركة، وهو ما يخلق حالة القوة القاهرة التي تمنعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاء الشركة.

وتصاعدت المخاوف الأمنية لدى الشركة البريطانية بعد تعرض أحد كبار مديريها لإطلاق نار مميت الشهر الماضي.

لذلك قررت الشركة وقف العمل في شركة ريتشاردز باي مينرالز حتى يتحسن الوضع الأمني.

وقالت ريو تينتو إنها ستواصل تقديم كامل الدعم لسلطات التحقيق في جنوب إفريقيا للكشف عن قتلة المدير والقبض عليهم، وأضافت أنه تم وقف جميع أعمال التعدين والصهر الخاصة بشركة ريتشاردز باي مينرالز حتى إشعار آخر.

يذكر أن العمل متوقف في مشروع زولتي ساوث التابع لشركة ريو تينتو بجنوب إفريقيا لأسباب أمنية ومجتمعية منذ 2019.



