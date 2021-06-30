قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في حالة رصد أجهزة تابلت مخترقة خلال فحصها قبل بداية لجان امتحانات الثانوية العامة سيتم مصادرتها من الطالب طوال فترة الامتحان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه في حالة تم اكتشاف تسريب الطالب للامتحان أثناء اللجنة سيعامل معاملة الغش وقد يفقد سنة دراسية أو أكثر، موضحًا أن تغليظ عقوبة الغش جاء في القانون المعدل لمحاربتها، خاصة وأنها تسيء للمجتهد.

وأوضح أن الغش عن طريق تسريب التليفون سيعرض الطالب ومن سمح له بهذا للعقاب الشديد، مؤكدًا أنه لا تغير في جداول الامتحانات ولا جدوى من الحديث في هذا الأمر.

وأكد أن الطالب المجتهد لن يجد صعوبة مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن ذلك سيساهم في تحسين منظومة التنسيق للدخول للامتحانات.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع جهات سيادية للإشراف على تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة، متابعًا: «لن يسمح بالاقتراب من المدارس التي بها امتحانات ثانوية عامة».

وعلق على احتمالية تسريب الامتحانات، قائلًا: «ده نصب واحتيال على جيوب الناس.. ولابد من عدم الاستماع لمن يدعون هذا».

وتوجه بالشكر لوزارة الصحة على مجهوداتها لتأمين حياة الطلاب خلال الامتحانات، معقبًا: «الطلاب سيحصلون على أعلى خدمة مقدمة من الدولة.. خاصة وأن الرئيس يتابع الملف بنفسه».

