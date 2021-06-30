 كوريا الجنوبية تؤكد حالات إصابة بسلالة دلتا في الأكاديميات الإنجليزية بإقليم جيونجي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تؤكد حالات إصابة بسلالة دلتا في الأكاديميات الإنجليزية بإقليم جيونجي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:10 م

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن سلالة "دلتا" كانت من بين مجموعة متزايدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي لها صلة بالأكاديميات الإنجليزية في إقليم جيونجي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات اليوم أن مجموعة أخرى من الإصابات، تم تسجيلها في حانات في منطقة "مابو" في سول، لها صلة بالإصابات في الأكاديميات المكتظة، وربما يكون لها صلة بسلالة "دلتا".

وتم تأكيد 213 حالة بين مجموعتي الإصابة ، التي تشمل ست أكاديميات خاصة مختلفة في منطقة "سول الكبرى". ومن بينها، 45 حالة من حانات ومطاعم في منطقة "مابو".

وتم إرسال رسائل نصية، تحث الاشخاص، الذين زاروا ثمانية مطاعم خاصة وحانات في منطقة جامعة "هونجيك" في الفترة من 16 حتى 28 يونيو الجاري، على إجراء اختبار فيروس كورونا.

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