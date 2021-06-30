قال الدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إن إجمالي تولد المخلفات البلدية الصلبة سنويًا تصل إلى 21 مليون طن، وهذا ما يعادل من 55 إلى 60 ألف طن يوميًا.

أضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من إدارة المخلفات هو الحفاظ على صحة المواطنين من خلال التخلص الأمن والسليم من المخلفات التي تتولد عنه يوميًا، وتعظيم المردود من المخلفات التي يمكن الاستفادة منها من خلال عمليات المعالجة والتدوير.

وذكر أن نسبة التدوير سابقًا كانت تصل إلى 12%، والمستهدف رفع هذه النسبة على 60% وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية قوية لإدارة المخلفات ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير وإضافة أخرى جديدة، خلال 4 أعوام تنتهي عام 2024.

وأوضح أن خطة تطوير إدارة المخلفات تشمل أيضًا التخلص السليم من المخلفات، ذاكرًا أن 83% من المخلفات يتم التخلص منها عشوائيًا.

