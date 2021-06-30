تبون: تحديات اقتصادية واجتماعية تنتظر الجزائر

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء أن تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية بانتظار الحكومة الجديدة.

وطلب تبون من الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بن عبد الرحمن مواصلة المشاورات مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أمله في أن تكون الحكومة جاهزة مع بداية الأسبوع المقبل بدعوى أن الفراغ "ليس جيدا".

من جهته، أبرز بن عبد الرحمن، في تصريح مقتضب أن تعيينه كوزير أول سيزيده عزما وتفانيا من أجل خدمة الوطن المفدى، والعمل بكل جهد من أجل التنفيذ الفعال للبرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة.